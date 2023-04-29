Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Vegan Festivali’nde vegan ürünlerinde yapılan “Lokma ağacı rekor denemesi” yapıldı.

Didim’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Didim Vegan Festivali’nde yeni bir rekor denemesi gerçekleştirildi. Geçen yıl 50 metrelik vegan dürüm denemesinin yapıldığı Didim Vegan Festivali’nde bu yıl 3 bin şiş ve 9 bin vegan lokma kullanılarak "lokma ağacı" yapıldı. Vegan ürünlerinden oluşan vegan çikolata ile lokma ağacı süslendi. Vegan alanında yapılan rekor denemesine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve eşi, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu Demirci de eşlik ederken festivale gelen vatandaşlarda rekor denemesini izledi.

Vinç kullanılarak lokma ağacı hazırlanırken ardından Başkan Atabay ve lokma ağacının hazırlanmasının katkı sunan ADÜ Öğretim görevlisi Emrah Köksal Sezgin ile öğrencileri tarafından vinçin üzerinden çikolata döküldü. 5 metre uzunluğunda rekor denemesi başarılı şekilde yapılırken daha sonra lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

Rekor denemesiyle ilgili basına konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Geçen sene dünyanın en uzun dürümünü yapmıştık 51 metreyle. Bu sene de bu lokma ağacını yaptık. Bunlar şimdi festivale renk katıyor. Festival konusu ne olursa olsun insanlar biraz eğlenmek gülmek, deşarj olmak ve streslerinden arınmak istiyorlar. Bu tip olaylarda vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Onları mutlu görünce bizde mutlu oluyoruz. Sanıyorum bu da dünyanın en büyük lokma ağacı oldu. En azından o şekilde telaffuz ediyoruz. İnsanları mutlu görünce bizde mutlu oluyoruz" dedi.