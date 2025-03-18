Türkiye’nin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim sahilleri gerçekleştirilen çalışmalarla yaza hazırlanıyor.

Didim Belediyesi ekiplerince ilçe sahillerinde gerçekleştirilen hummalı çalışmalar kapsamında, Altınkum Plajı’nda, kum eleme makineleri ile temizlik yapıldı. Çalışmalarla birlikte kumların içindeki atıklar özenle ayrıştırılırken, plaj sezona hazır hale getirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte, sahillerimizde çalışmalarımıza başladık. Altınkum Sahili’nde kum eleme makinelerimizle sahilimizi temizleyip, kumların içindeki atıkları özenle ayırdık. Didim’deki tüm sahillerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.