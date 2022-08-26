Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programında Didim Belediyesi ve TÜRÇEV işbirliğinde Didim’in dünyaca ünlü plajlarında yürütülen temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programında Didim Belediyesi ve TÜRÇEV işbirliğinde Didim’in dünyaca ünlü plajlarında yürütülen temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Didim Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliğinde başlatılan, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çerçevesinde Didim’in dünyaca ünlü koy ve plajlarında yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.

Kentin birçok koy ve plajında yürütülen temizlik çalışmalarının bir yenisi de Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Uslu Kent Sitesi plajında başlatıldı. Çalışmaların 1’inci ayağında kıyı şeridinden cam şişe, plastik, karton, sigara izmariti ve çeşitli atıklar toplandı. Temizlik çalışmalarına katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, ekiplerle birlikte temizlik yaparak çöp topladı.

Sahilde temizlik çalışmalarına destek vererek vatandaşlarla sohbet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "İlçe genelinde bulunan dünyaca ünlü plaj ve koylarımızda temizlik çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bugün de çalışmalarımızın yeni bir ayağını Uslu Kent Sitesi plajında başlattık. Ekiplerimizin burada gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar neticesinde sahil kesimi kilolarca çöpten arındırıldı. Ekiplerimiz burada çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarımızı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Didim hepimizin, güzel yarınları beraber elde edeceğiz. Kentimize sahip çıkalım, temiz bırakalım" dedi.