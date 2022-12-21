Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri ’Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri ’Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na katıldı.

Fuara, Didim Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet Taş ve Didim Aşçılık Programı öğrencileri katıldı. Nazilli Belediyesi’nin desteği ile Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş koordinatörlüğünde açılan stantta, Aydın’ın coğrafi işaretli ürünü olan kestane kurabiyesi ile adını Mastaura Antik Kenti’nden alan ve bölgede yetişen ceviz ve nar kullanılarak yapılan cevizli gevrek, nar kompostosu yapımı ve tanıtımı gerçekleştirildi. Fuarda, öğrencilerin yaptığı ürünler açılışa katılan protokol üyeleri tarafından büyük beğeni toplarken, bu ürünlerin dünya pazarına açılmasına yönelik olarak fikir alış verişinde bulunuldu.