Didim Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Didim Lavanta Festivali muhteşem anlara sahne oldu. Binlerce vatandaş Didim-Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda, göz alıcı mor renkli tarlalarda yapılan festivale şahitlik etti.

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 3.kez yapılan Didim Lavanta Festivali yerli ve yabancı misafirlerine muhteşem bir görsel şölen sundu. Didim- Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri fidanlığında mis kokulu mosmor lavanta tarlaları içerisinde gerçekleştirilen festivale Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Lavanta Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bizleri bu organizasyonda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 3.sünü düzenlediğimiz Lavanta Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılar her şeyden önce bir şeyi hayal edeceksiniz, önce hayali kuracaksınız, daha sonra geri kalan bütün şekillenmeyi, çalışma arkadaşlarınızla beraber onların gayreti ile başaracaksınız.” dedi

Başkan Atabay, “Bu içinde bulunduğumuz 74 dönümlük arazi bataklıktı. Buranın eskileri ve burada yaşayanlar iyi bilir. Biz burada bir sera kurup, ilçemizde kullanacağımız her türlü bitkiyi yetiştireceğiz dedik. Arkadaşlarımızla beraber azmettik ve bu gördüğünüz araziyi bu hale getirdik. Takdir sizlerin. Çalışma bizden, takdir sizden. Tabi ki çiçek yetiştirmekle kalmadık. Tıbbi ve Aromatik bitkilerimizi de burada yetiştiriyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarında satış evlerinde sizlere sunuyoruz. Önce azmedeceksiniz, iyi planlayacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızla durmadan, yılmadan, bıkmadan çalışacaksınız" dedi.

Başkan Atabay, “Biz Didim’in geleceğine güveniyoruz. 9 yıl boyunca el ele verdik, sırt sırta verdik, Didim’de çok önemli işler başardığımıza inanıyorum. Biz Didim’e güveniyoruz, sizlere güveniyoruz, sizde bizlere güvenin. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışında konuşan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, “Didim’in doğal güzelliklerinden bahsederek, festivalin yapılmasında ve lavanta bahçelerinin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve beraberindekiler, festival çerçevesinde alanda bulunan, fide dikme atölyesi, kompost atölyesi, tohum ekme atölyesi, yulaf sütü atölyesi, taş baskı atölyesi, teraryum atölyesi, sabun atölyesi, un, yağ, salça atölyesi, seramik atölyesi, organik gübre ve mantar yetiştiriciliği atölyesi ile lavanta yağlı sinek ilacı, dezenfektan, kolonya atölyelerini ziyaret edip bilgi aldı. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, vatandaşlar mosmor lavanta bahçelerini dolaşıp bol bol fotoğraf çektirdi. Lavanta bahçesi içerisinde kurulan mor renkli şemsiyeli yollar, salıncak, bisiklet, kalp temalı ve pencere temalı görseller, canlı manken ve mini konserler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Samida konserine büyük ilgi

Lavanta Festivali etkinlikleri çerçevesinde, festivalin ilk gününde gerçekleştirilen Samida grubunun konseri muhteşem anlara sahne oldu. Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışı ile seslendiren, Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen, Yudum, Damla ve Tamara kardeşlerin yer aldığı Samida grubu konseri Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser festivale katılan vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Mor renkli ve mis kokulu tarlalar, binlerce vatandaşı ağırladı

14- 15 Temmuz tarihleri arasında 3.sü düzenlenen Didim Lavanta Festivali’ne, yerli ve yabancı binlerce vatandaş katılım gösterdi. Mor renkli ve mis kokulu tarlaların göz alıcı güzelliğinde fotoğraf çektiren ziyaretçiler, festival çerçevesinde, atölyeler, müzik konserleri ve birbirinden güzel etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Festival, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için zengin bir atmosfer sundu.