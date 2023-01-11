Aydının Didim ilçesinde İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Aydının Didim ilçesinde İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. İlçede bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Yaba, Didim Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Korkmaz, basın mensupları katıldı.

Samimi ortamdaki kahvaltının ardından konuşan Kaymakam Kuruca, basın mensuplarının çalışma ve iş yöntemiyle Kaymakamlık makamının çalışma koşulları arasındaki benzerliklere örnekler verdi. Kaymakam Kuruca, basının ülkemizde 4. kuvvet olduğunu hatırlatarak, basın mensuplarının yaşadığı yer ve bölgenin kulağı ve gözü olduğunu ifade ederek, basının önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi. Didimli basın mensupları ise Kaymakam Kuruca’ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.