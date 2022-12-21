Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) kentte etkinliklerin yeni merkezi haline geldi.

Yapımı Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) kentte etkinliklerin yeni merkezi haline geldi.

Göreve geldiği günden bu yana Didim’i her geçen gün daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın çalışmaları kente değer katmaya devam ediyor. Açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katıldığı tören ile gerçekleştirilen, turizm sezonundan bu yana Didimlilere hizmet veren DİGEM, kentte etkinliklerin yeni merkezi haline geldi. Kısa zamanda vatandaşların uğrak noktaları arasına giren DİGEM, günden güne genişleyen hizmet yelpazesi ile de adından söz ettiriyor.

DİGEM, açıldığı günden bu yana onlarca kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Didim’de yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen etkinlikler arasında tiyatrolar, konserler, seminerler, edebi buluşmalar, sergiler ve sanatseverlere yönelik sayısız çalışma yer aldı. 7’den 70’e tüm vatandaşlar için düzenlenenler etkinlikler ilgiyle karşılandı.

Yürüttüğü sosyal belediyecilik politikaları çerçevesinde vatandaşlar ile sık sık bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didimlilerle DİGEM’de buluştu. Vatandaşlar ile Didim’i konuşan, fikir alışverişi yapan ve sorun ile talepleri dinleyen Başkan Atabay’ın gerçekleştirdiği buluşmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.