Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmalarla vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyararak bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmalarla vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyararak bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Didim Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli ve polis okulu stajyer öğrencileri ile birlikte kent genelindeki vatandaşların ve esnafın sosyal farkındalığını artırmak amacıyla iletişim yolu ile dolandırıcılık ve yeni dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık ve türevleri, şaka ceza makbuzu ve e-devlet kapısının kullanımı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirildi. 200 vatandaşa bilgilendirme yapan ekipleri ilgili konular ile ilgili toplam 400 adet broşür dağıtımı yaptı.