İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yapımı devam eden Didim Devlet Hastanesi yeni hizmet binası inşaat alanın da inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Didim’de 23 bin 278 metrekare kapalı alana sahip, 75 Yatak Sayılı, 32 Poliklinik ve 10 Yoğun Bakım Yataklı Didim Devlet Hastanesi yeni hizmet binası inşaatını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, yürütülen çalışmalar ve son durum ile ilgili bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul, Didim Devlet Hastanesi’nde tefrişat işlemlerinin devam ettiğini ve çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve tüm çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.