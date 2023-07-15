Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Örgütünün kent merkezindeki 8 mahalleye yönelik düzenlediği delege seçimleri tamamlandı. Didim Belediye meclis üyesi Ahmet Yılmaz’ın başını çektiği mavi liste 8 mahalleden 6’sını kazandı.

CHP Didim İlçe Örgütünün delege seçimlerinin ilk günü tamamlandı. Merkezdeki 8 mahalle için Gazi İlkokulunda gerçekleşen delege seçimlerinde CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak kırmızı, Aydın İl Başkan yardımcısı Dilaver Demir Sarı ve Didim Belediye meclis üyesi Ahmet Yılmaz mavi liste ile temsil edildi. Merkezdeki 8 mahallede Ahmet Yılmaz’ın başını çektiği Mavi liste ’Altınkum, Mersindere, Mavişehir, Çamlık, Cumhuriyet ve Efeler Mahallesi’ni kazanırken, Aydın İl Başkan yardımcısı Dilaver Demir ise Sarı listeyle ’Hisar ve Yeni’ Mahalle’yi kazandı.

Aydın İl Başkan Yardımcısı Dilaver Demir ise Sarı listeyle Hisar’da 24 ve Yeni Mahalle’de 52 delegeyle toplam 76 delege kazanırken, Ahmet Yılmaz’ın Mavi liste ise ’Efeler 76, Altınkum 21, Çamlık 30, Mersindere 8, Mavişehir 7 ve Cumhuriyet 27 olmak üzere toplam 169 delege kazandı. 16 Temmuz Pazar günü ise merkez dışındaki 8 mahallede delege seçimleri yapılacak. Didim CHP’de 231 delegeden 169’unu Ahmet Yılmaz ve ekibi alırken, Dilaver Demir ve ekibi ise 76 delege kazandı. 16 Temmuz Pazar günü ise diğer 8 mahalledeki 69 delege için üyeler sandık başına gidecek.