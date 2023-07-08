Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Didim Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’de 2. ve 3. olan takımlara play-off oynama hakkı verilmesini istedi.

Önümüzdeki sezon BAL’da mücadele edecek Aydın takımı Didim Belediyespor’da yönetim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. TFF’ye çağrı ve talep niteliğine olan bu paylaşımda Bölgesel Amatör Lig’in sözde "Amatör" lig olduğu iddia edildi.

Sezon başında büyük umutlar ve büyük paralar harcanıp mücadele edilen ligin statüsünün takımlara zarar verdiğini ileri süren Didim Belediyespor yönetimi, bir an önce statüye yeni bir düzenleme getirilmesi talebinde bulundu. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’i lider bitiren takımlar, TFF’nin son anda aldığı kararla direkt olarak TFF 3. Lig’e yükseltildi. BAL’da mücadele eden bazı takımlar da ligler başlamadan önce kesin olarak yükselme ve düşme konularında net bir kararın alınmasını istiyor.

Didim Belediyespor yönetimi de yaptığı paylaşımla bu konuya yönelik TFF’ye uyarıda bulundu. Bölgesel Amatör Lig’in Türk futbolunun kanayan yarası olduğuna değinen yönetim, lider takımın direkt üst lige çıktığı senaryoda, ligi 2. ve 3. sırada bitiren takımlara play-off oynama hakkı verilmesini isterken, bu durumun yaşanmaması tesisleşme ve ekonomik anlamda sıkıntılara neden olduğu da vurgulandı.