Bölgesel Amatör Lig ekibi Didim Belediyespor’da Antrenör Ayhan Yıldız ve yardımcıları görevlerinden istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Didim Belediyespor’da Antrenör Ayhan Yıldız ve yardımcıları görevlerinden istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor’da üst üste yenilgiler istifayı getirdi. Sezon başında takımın başına getirtilen Antrenör Ayhan Yıldız ile yardımcıları Mustafa Yağcı ve Memet Özdemir, hafta sonundaki Yıldızspor maçında alınan yenilgi sonrasında görevlerinden istifa etti. Kulüp yönetimi ise Yıldız ve ekibinin istifasını kabul etti. Yıldız ve ekibi 10 haftada 4 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederken ligde 15 puan topladı. Kulüp Başkanı Murat Küçüker ise istifalar sonrasında Yıldız ve ekibine teşekkür ederken, yeni antrenör için çalışmalara başlandığı öğrenildi.