Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor, iç transferde 4 dış transferde ise bir olmak üzere toplam 5 futbolcuyla yeni sezon için anlaştı. Mavi beyazlı yönetimde antrenör Cevahir Parıldar ile yollar ayırırken, yeni antrenörün kim olacağı ise netleşmedi.

Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor ile sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik ortaya koyan Cevahir Parıldar ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Yeni sezonda, sportif direktör ve ekibiyle yapılan anlaşma sonucu çok değerli hocamız Cevahir Parıldar ile yollarımız ayrılmak zorunda kaldık. Kendisine değerli emekleri ve takımımıza kattığı enerjisi için teşekkür ediyoruz. Elbet bir gün buluşacağız Cevahir Hocam Didim seni unutmaz.” ifadelerine yer verildi.

“Yeni sezonda 5 isimle anlaşıldı"

Öte yandan Didim Belediyespor iç transferde bir çok isimler anlaşırken, dış transfer de bir futbolcuyla anlaştı. Mavi beyazlı kulüp iç transferde kaptan Berkay Günay, kaleci Sercan Yılmaz, stoper Mustafa Çay, orta sahanın vazgeçilmezlerinden olan Okan Yıldız ve Davutlarspor’un golcü futbolcusu Berkant Kavzar ile de anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Murat Küçüker gelecek sezon için yeni ve iddialı bir kadro kuracaklarını ifade etti.