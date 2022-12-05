Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor, evinde oynadığı son maçta Yıldızspor’a da son dakikada yediği golle 0-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu radikal kararlar aldı. Son 3 maçta 3 yenilgi alan mavi beyazlı ekipte Kulüp Başkanı Murat Küçüker başkanlığında toplanan yönetim kurulu 5 ismi kadro dışı bıraktı. Yönetim kurulu kararınca “Kaleci Mahmut Can Akıncalı, Rıza Bulut, Sedat Bolyurt, Doğukan Aslan ve Emircan Beyazer alınan kararla süresiz kadro dışı bırakıldı.

BAL 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor’da Yıldızspor maçının yenilgisi 5 isme kesildi. Maçın uzatma dakikalarında gol kaçıran Rıza ile kaleci Mahmut’un da yer aldığı 5 isim süresi kadro dışı bırakıldı.

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