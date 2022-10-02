Dakika 58: Didim Belediyespor’dan forvet Recep, Yatağanspor defansından Oğuzhan’ın yaptığı hatayı affetmedi ve topu önüne aldı. Recep boşta gördüğü Rıza’ya pas verdi; Rıza kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. (2-0)

Dakika 10: Didim Belediyespor sol kanattan Yahyan topu Rıza ile buluşturdu. Rıza sağ kanatta topu Okan ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Okan plase ile yaptığı ortaya arka direkte kafayla vuran Rıza topu ağlarla buluşturdu.(1-0) İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BAL 9. Grup’ta sezonun ilk maçında Didim Belediyespor, kendi evinden Muğla ekiplerinden Yatağanspor’u ağırladı. Ev sahibi Didim maçı 3-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Magnesia’da sanat ve tarih buluştu

Magnesia’da sanat ve tarih buluştu

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup maçında Didim Belediyespor, kendi evinde ligin ilk maçında Yatağanspor’u 3-0 mağlup etti.

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