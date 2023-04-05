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75. dakikada Didim Belediyespor’da ikinci yarıda oyuna giren Eren’e ceza sahası içerisinde yapılan harekete orta hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı için topun başına geçen kaptan Berkay topu ağlara gönderdi. (3-0)

43. dakikada Didim Belediyespor atağında ceza sahasına yapılan ortaya dokunan Ahmet skoru 2-0 yaptı. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

BAL 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde Yeşil Çınarspor’u ağırladı. Didim Atatürk Stadı’nda güzel havada oynanan maçı Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Belediyespor kulüp başkanı Murat Küçüker ile yöneticiler birlikte izledi. Didimli sporseverlerde maça ilgi gösterdi.

Bölgesel Amatör lig 9. Grupta haftaiçi mesaisinde, Didim Belediyespor, Yeşil Çınarspor’u 3-0 yendi. Mavi beyazlılar bu galibiyetle ligdeki yerini sağlamlaştırdı.

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