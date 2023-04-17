Bölgesel Amatör lig 9. Grupta sezonun son maçında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Bornova Yeşilovaspor’u 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapadı.

BAL 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Bornova Yeşilovaspor’u ağırladı. Sezonun son maçında Didim Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmayı Didimli sporseverlerde ilgi gösterdi. Güzel havada oynanan maçta konuk ekip Bornova Yeşilovaspor’u 20. dakikada Egemen’in attığı golle 0-1 öne geçti. Maçın 40. dakikasında Didim, Mustafa Çay’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı berabere sonuçlandı. Didim Belediyespor 47. dakikada Ayetullah’ın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca mavi beyazlı ekip maçı 2-1 kazanarak sezonu 3 puanla kapadı. Didim Belediyespor bu galibiyetle sezonu 45 puanla 4. sırada tamamladı.