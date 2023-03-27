BAL 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor, lider Muğlaspor’u evinde 0-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör lig 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor, deplasmanda lider Muğlaspor’a konuk oldu. Muğla stadında oynanan maçı Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker, kulüp yöneticileri ile 50’ye yakın taraftar birlikte izledi. Güzel havada oynanan maçta konuk ekip Didim, 20. dakikada Yağız Suat’ın golüyle 0-1 öne geçti. İlk yarı Didim Belediyespor’un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Muğla gol için bastırırken, Didim ise 77. dakikasında Kaptan Berkay’ın attığı golle skoru 0-2 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim, 3 puanı 2 golle aldı.