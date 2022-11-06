Dk 48 Didim Belediyespor atağında defansın hatasında yararlanan Rıza, kaleci Gökhan’la karşı karşıya kaldığı esnada topu Ramazan’a çıkardı; Ramazan’da boş kaleye topu gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Dk 34 Didim Belediyespor’un Berkay’ın ara pasında Rıza topla buluşmasına rağmen kaleci Gökhan topa müdahale ederek topu auta gönderdi. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bölgesel Amatör lig 9. Grup maçında Saygın Yapı Didim Belediyespor kendi evinde Denizli ekibi Çivril Kıralan Demirspor’u ağırladı. Didim Atatürk stadında yağmurlu havada oynanan maçı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Kulüp Başkanı Murat Küçüker ile çok sayıda kulüp yöneticisi maçı birlikte izledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta Saygın Yapı Didim Belediyespor evinde oynadığı maçta Denizli ekibi Çivril Kıralan Demirspor’u 2-0 mağlup etti.

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