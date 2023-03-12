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Bölgesel Amatör Lig 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor sahasında Denizli ekiplerinden Sarayköy sporu ağırladı. Didim Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile iki kulübün yöneticileri birlikte izledi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna 57. dakikada giren Ayetullah attığı gol ile Didim Belediyespor 1-0 öne geçti. Maçın hakeminin 8 dakika uzatma verdiği maçta, başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi Didim Belediyespor 3 puanı tek golle aldı.

BAL 9. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde Sarayköy sporu 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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