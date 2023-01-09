Kulüp Başkanı Murat Küçüker devre arasında transferlerin devam edeceğini ifade ederek, Tamer Avcı hocanın istekleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Bölgesel Amatör lig 9. Grup ekiplerinden Didim Belediyespor devre arasında takıma takviye yaptı. Mavi beyazlı ekipte Kulüp Başkanı Murat Küçüker’in çalışması sonucunda Kütahya Tavşanlı Linyitspor’dan orta saha Onur Erdem Alpaslan, Afyon Sandıklıspor’dan orta saha Toykan Topuz ve Kayseri Develispor’dan sol bek Murat Atalık transfer edildi. 3 ismin hafta başına kadar takıma katılacağı öğrenildi.

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