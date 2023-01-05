Didim Belediyesi’ne yönelik yürütülen sayıştay incelemesinin ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve belediye çalışanlarının Didim için yürüttüğü çalışmaların başarısı ve temizliği bir kez daha tescillendi.

Didim Belediyesi’ne yönelik yürütülen sayıştay incelemesinin ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve belediye çalışanlarının Didim için yürüttüğü çalışmaların başarısı ve temizliği bir kez daha tescillendi.

İnceleme sonrası Didim Belediye Meclisi’nde CHP grubu adına söz alan Meclis Üyesi Yusuf Deveci, Başkan Atabay ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Hazırlanan dönemsel raporların stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve kurumsal durum ve benzeri; dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği kamuoyuna erişiminin açık olduğu tespit edilmiştir. Risk analiz çalışmalarının, risk tespit çalışmalarının, risk değerlendirme çalışmalarının yapıldığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Didim Belediyesi üst yönetimi ve çalışanlarının iş kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi işleyişine ilişkin pozitif ve destekleyici tavır sergiledikleri anlaşılmaktadır. Didim Belediyesi 2021 yılına ilişkin ve kamu idaresi tarafından sunulan finansal raporlama çerçevesi çerçevesindeki mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleri ile doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır" dedi.