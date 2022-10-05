Aydın’ın Didim ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Koruma Merkezi bünyesinde “Anne-Yavru Köpek bölümü” açıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Koruma Merkezi bünyesinde “Anne-Yavru Köpek bölümü” açıldı.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde” Anne-Yavru Köpek bölümü” açıldı. Gerçekleştirilen açılışa Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Aydın İl Sekreteri Okan Kılıç, CHP Aydın İl Kadın Kolları başkanı Ayşe Özdemir, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, bazı belediye meclis üyeleri, hayvan severler ile Deniz Yıldızları Gündüz bakım evi öğrencileri katıldı.

Başkan Atabay öğrencilerle birlikte Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini gezerek hayvanları sevdi ve besledi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Hayvanları sadece korumak değil bakmak ve yetiştirmek lazım. Bu konuda organizasyonların büyük faydası var. Bu dünyada bizle beraber yaşayan tek canlı hayvanlar. Biz yerel yönetimler bu işe önem vermeli, bizde veriyoruz. Türkiye’deki yaşam standartları Avrupa’da gibi değil ama biz bunların çevremizde olmasından mutluyuz. Bu canlıları medeni şekilde koruma ve bunları çocuklarımıza aşılamamız lazım. Biz belediye olarak imkanlarımızla buraya destek oluyoruz. Burada yeni bir bölüm açtık. Ayrıca sokak canlılarımız için mama üretim tesisi açacağız. Hem ilçemizdeki ihtiyacı karşılayacağız hem de isteyen olursa diğer ilçelere de vereceğiz. Bu tesiste bize destek olacak. Ekonomi anlamında herkesin bir bütçesi var. Didim’de biz bu dostlarla yaşamaktan mutluyuz, bunu da geliştirerek devam ettireceğiz” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Atabay yavru köpekleri severek, yavrular için hazırlanan oyun alanında incelemeler yaptı.