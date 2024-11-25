Didim Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, konser gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen konsere Didim Belediye Başkan Vekili Zülfikar Sivrioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Didim Belediyesi DİGEM Sanat Akademisi bünyesindeki müzisyenler tarafından gerçekleştirilen konserde birbirinden güzel şarkılar söylendi. Vatandaşlar tarafından beğeni toplayan konserin sonunda Didim Belediye Başkan Vekili Zülfikar Sivrioğlu tarafından solist Fırat Baddal’a plaket takdim edildi.