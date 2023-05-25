Didim Belediyesi, konut ve işyerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile evsel katı atık toplama ve taşıma vergilerinin 2023 yılı 1. taksit ödemelerinin devam ettiğini duyurdu.

Didim’de Emlak, Çevre Temizlik ve Evsel Katı Atık Vergilerinin 2023 yılı 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Didim’de bulunan konut ve işyerlerine ait emlak, çevre temizlik, evsel katı atık vergilerinin 2023 yılı 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Ödemeler 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Söz konusu ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız, 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar, hafta içi 08.30 - 17.30 saatleri arası Didim Belediyesi ana hizmet binasına gelerek ödemelerini gerçekleştirebilir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ödemelerini internetten yapmak isteyen vatandaşların https://ebelediye.didim.bel.tr/ adresinden kredi kartı ve banka kartını kullanarak, belediyeye gelmeden ödemelerini gerçekleştirebilecekleri belirtilirken, konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların 444 81 09 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçilebileceği kaydedildi.