Didim Belediyesi tarafından belediyeye ait sebze üretim fidanlığında üretilen sebzeler ile buğday hasadından elde edilen unlar önce ihtiyaç sahibi ailelere ardından da mahalle muhtarlıklarında vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Didim Belediyesi tarafından belediyeye ait sebze üretim fidanlığında üretilen sebzeler ile buğday hasadından elde edilen unlar önce ihtiyaç sahibi ailelere ardından da mahalle muhtarlıklarında vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Didim Belediyesi’nin sosyal belediyecilik noktasında bu yıl başlattığı ücretsiz un ve sebze dağıtımları aralıksız sürüyor. Belediyeye ait Balat Mahallesi’ndeki 70 dönümlük alanda ekilen buğdayın hasat edilmesinin ardından elde edilen un ile Akköy Mahallesi’ndeki 22 dönüm arazide elde edilen sebzeler belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırıldı. Un ve sebzelerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımın yapılmasının ardından belediye tarafından mahalle muhtarlıkları ile Merkez Camii önünde de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımı sağlandı.

Didimli vatandaşların mutfak masraflarına destek olmak için başlatılan çalışmaların güçlenerek sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vatandaşlarımız için üretiyor, tarlamızdan ürünleri sofralara ulaştırıyoruz. Didim Belediyesi olarak CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda başlattığımız tarımsal kalkınma hareketi çerçevesinde ürettiğimiz unlar ile kendi ürettiğimi sebzelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Halkımızdan aldığımız güç ile gerçekleştirdiğimiz bu projede bize destek veren tüm Didimlilere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim" dedi.