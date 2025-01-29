Sosyal Belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi, ilçe genelinde üretimi destekleyici çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her zaman üreticinin yanında olan Didim Belediyesi, Akköy Mahallesi’ndeki üreticilerin arazilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için bölgede yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Akköy Mahallesi Bölme Yolu, olumsuz hava şartlarına dayanıklı hale getirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay “Akköy Mahallemizde üreticilerimizin arazilerini ulaşımını kolaylaştırmak için yol düzenleme çalışmaları yaptık. Halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve üretimi destekleyen belediyecilik anlayışımızla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.