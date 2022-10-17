Doğaya ve canlılara yönelik projelerine devam eden Didim Belediyesi, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin büyük çapta yıkımını durdurmayı ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmeyi amaçlayan Plant Based Treaty’i (Bitki Bazlı Antlaşma) onaylayan ilk belediye oldu.

Doğaya ve canlılara yönelik projelerine devam eden Didim Belediyesi, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin büyük çapta yıkımını durdurmayı ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmeyi amaçlayan Plant Based Treaty’i (Bitki Bazlı Antlaşma) onaylayan ilk belediye oldu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın öncülüğünde geliştirilen doğaya ve canlılara yönelik projeler ile adını dünyada duyuran, Türkiye’nin ilk ve tek ’Vegan Dostu Kent’ unvanını taşıyan Didim’de bir ilke daha imza atıldı. Didim Belediyesi, Plant Based Treaty’i onaylayarak Türkiye’de hayvancılıktan kaynaklanan emisyonla mücadeleye yönelik destek veren ilk şehir unvanını Didim’e kazandırdı. Didim Belediyesi, bu girişimi ile aynı zamanda iklim acil durumunun başta gelen sebebi ormansızlaşmaya dikkat çekti.

“İklim krizinin ciddiyetinin farkındayız”

Dünyada Plant Based Treaty’i destekleyen 19 belediyeden biri olan Didim Belediyesi’nin doğaya ve canlılara yönelik girişimlerinin süreceğini, daha sağlıklı yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "İklim krizinin ciddiyetinin farkındayız ve Plant Based Treaty Kampanyası’nın bu krizin çözümüne olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Plant Based Treaty’den "Didim’in Plant Based Treaty’yi onaylama kararı, hayvansal tarım emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim acil durumuna bitki bazlı gıda çözümlerini teşvik etmek için cesur ve gerekli bir harekettir. IPCC Raporları, bitki bazlı beslenmenin iklim krizini azaltmak için en uygun yöntem olduğunu ve yılda 8 Gt CO2 değerinde tasarruf sağlayabileceğini gösteriyor. Diğer şehirleri de Didim’in liderliğini takip etmeye çağırıyorum çünkü bu on yıl İçerisinde gezegen çöküşünden kaçınmak için bitki bazlı beslenmeye sismik bir geçiş yapmalıyız" diye konuştu.