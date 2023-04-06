Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan, dünya turizmine yön veren sektör temsilcilerinin buluşma platformu 26. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 12-15 Nisan tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Daha önce 8-11 Şubat tarihleri arasında duyurulan, ancak yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenen fuar, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye’nin tanıtımına ve turizm sektörünün marka haline gelmesine hizmet eden, her yıl 40 binden fazla sektör profesyonelinin ve dünyanın dört bir yanından gelen seyahat şirketlerinin katıldığı EMITT fuarına Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği öncülüğünde katılan Didim Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Fuarda özel olarak hazırlanan Didim standında Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim’in tanıtımını gerçekleştirecek.

Fuarda Didim’i en iyi şekilde tanıtacaklarını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Ülkemizdeki yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen EMITT Fuarı 12- 15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinin ağırlanacağı EMITT Fuarı’nda ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağız. Didim standımızda 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Saat 14.00’de gerçekleştirecek olduğumuz kokteylimize herkesi bekliyoruz” dedi.