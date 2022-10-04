Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yağmur suyu tahliye mazgallarını temizleye başladı. İlçe merkezinde başlayan çalışmalar belirli program dahilinde sürdürülüyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yağmur suyu tahliye mazgallarını temizleye başladı. İlçe merkezinde başlayan çalışmalar belirli program dahilinde sürdürülüyor.

Didim Belediyesi ilçede etkili kış aylarında etkili olması beklenen yağışlara karşı su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde yağmur suyu hatları ve mazgallarını temizledi. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar ilçe merkezinde belirlenen program dahilinde sürdürülüyor. Ekipler, yağmur suyu hattı mazgallarından su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi atıkları temizlerken çıkartılan pislikler çöp kamyonlarıyla taşındı.