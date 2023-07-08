Didim Belediyesi tarafından kentin ana girişine yapılan orta refüj, kavşak ve peyzaj düzenlemeleriyle kent girişleri modern bir görüntüye kavuştu.

Aydın’ın önemli turizm kentlerinden olan Didim’in ana girişini yapılan peyzaj düzenlemeleri büyük beğeni topladı. Didim-Akbük-Söke yolu üzerinde yaklaşık 10 kilometrelikk yolda yapılan çalışmalar neticesinde orta refüje palmiye ağaçları dikilirken, yol boyunca var olan üç ayrı kavşağın çevre ve peyzaj düzenlemeleri Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Orta refüje sürekli yeşil kalan bodur fidan dikimleri de yapılırken, ağaçların düzenli sulama ve bakımı yapıldığı görüldü. Kavşaklara ise ölümsüz ağaç olarak nitelendirilen zeytin ağacı dikilirken, yeşillendirme çalışmalarıyla kavşaklara modern hale getirildi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, turizm kenti olmak yolunda her gün gelişen ve büyüyen Didim’in ana giriş noktalarında yaptıkları çalışmalarla kentin havasını değiştirdiklerini belirtti. Başkan Atabay daha önce aynı bölgede yaptıkları çalışmaların büyük beğeni topladığını kaydederek “Didim’in her anlamda turizm kenti olması yolunda çalışmalarımız hızla sürüyor. Halkımızın bu anlamda gösterdiği tepkilerde gayret olumlu; bizde halkımızdan aldığımız güçle çalışmalarımıza ara vermeden sürdürüyoruz” dedi.