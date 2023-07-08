2023 Yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı. Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda Engelsiz Halk Plajı’nda düzenlenen törene Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener de katıldı. Şener’in katıldığı ödül töreninde Didim Belediyesi’ne “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme” ödülü verildi.

2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri de bu yıl Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı’nda gerçekleşti. Düzenlenen ödül törenine Didim Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener katıldı. Törende Didim Belediyesi’ne “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme” ödülü verildi. Ödülle ilgili açıklama yapan Didim Belediyesi, açıklamasında “Mavi Bayrak Programı çerçevesinde yaptığımız çevresel bilinçlenmenin artmasına yönelik çevre eğitimleri ile Alanya’da tarafımıza takdim edilen ödülün mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından bize layık görülen bu ödül için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Didim’in masmavi denizleri ve gelecekteki ödüller için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.