Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan, 26. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başladı. 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de yerini aldı.

Daha önce 8 - 11 Şubat tarihleri arasında duyurulan, ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenen 26. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenleniyor. 3 gün sürecek fuarda Didim Belediyesi de stant açtı. EMITT fuarına Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği öncülüğünde katılan Didim Belediyesi fuarda özel olarak hazırlanan Didim standıyla yerini aldı. Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Didim Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim’in tanıtımı için fuarda yerini aldı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Didim Ticaret Odası başkan yardımcısı Hikmet Atilla ve bir çok Didimli turizmci açılışa katıldı.

Fuarda Didim’i en iyi şekilde tanıtacaklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ülkemizdeki yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen EMITT Fuarı 12- 15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dünya turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinin ağırlanacağı EMITT Fuarı’nda ülkemizi ve ilçemiz en iyi şekilde tanıtacağız. Standımızda tanıtım kokteyli yapacağız. Didim’i tanıtan materyalleri, broşürler ve hediyelik eşyaları konuklarımıza hediye edeceğiz. Bu yıl iyi bir sezon bekliyoruz. Fuarında buna katkı sunacağına inanıyorum” dedi.