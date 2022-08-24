Didim Belediyesi tarafından ekimi gerçekleştirilen domateslerin hasadı başladı. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerince toplanan ve salça olmak için hazırlanan ürünler, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Didim Belediyesi tarafından ekimi gerçekleştirilen domateslerin hasadı başladı. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerince toplanan ve salça olmak için hazırlanan ürünler, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Didim Belediyesi’ne ait Akyeniköy Mahallesi’nde bulunan tarlaya ekilen domateslerde hasat başladı. Tarladan alınan ilk mahsüller, salça olarak hazırlanmak üzere yine Didim Belediyesi’ne ait tesislere götürülerek Didimli vatandaşlar ile buluşturulmak üzere işlenmeye başlandı.

Ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılan sebze ve unların ardından salçalarında Didimlilerle buluşturulacağını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Halkımız için üretiyor, toprağımızda yetişen organik ürünleri Didimlilere ulaştırıyoruz. Un ve sebzenin ardından salça üretimi için domateslerimizin hasadını gerçekleştirdik, hazırlıklarımıza başladık. Kısa süre içerisinde, gerekli izinlerin alınmasının ardından, bu ürünümüzü de Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız. Bir yandan Balat Mahallesi’nde bulunan tarlamızda ekimini gerçekleştirdiğimiz ayçiçeklerimiz yetişiyor, onlar da yağ olarak hazırlanacak ve vatandaşlarımız mutfak masraflarına biraz da olsa destek olmak için yine ücretsiz olarak patentli markamız ’Didyma’ adı altında dağıtımı yapılacak. Didim için çalışmaya, Didimlilere ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.