Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Çanakkale Sergisi’ne tüm vatandaşları davet etti.

Didim Belediyesi tarafından açılan, kültürel ve sanatla ilgili birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi 18 Mart’ta anlamlı bir etkinliğe daha kapılarını açacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü dolayısıyla 18 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi’nde Çanakkale Sergisi gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Çanakkale Sergisi 18 - 21 Tarihleri arasında açık olacak.

Tüm vatandaşları sergiye davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü dolayısıyla DİGEM Sanat Akademisi’nde düzenlenecek olan, birbirinden eşsiz materyallerin sergileneceği Çanakkale Sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.