Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ’Anne-Yavru Köpek Bölümü’ açılışı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ’Anne-Yavru Köpek Bölümü’ açılışı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından gerçekleştirildi.

Didim, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay öncülüğünde gerçekleştirilen anlamlı bir açılışa ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yapımı bir süre önce başlatılan ’Anne-Yavru Köpek Bölümü’ açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürü Ali Egemen İşçihan, CHP Aydın İl Sekreteri Okan Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile birlikte Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezerek hayvanları seven Başkan Atabay, kurdele kesiminin öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Hayvanları sadece korumak değil bakmak ve yetiştirmek lazım. Bu konuda organizasyonların büyük faydası var. Bu dünyada bizle beraber yaşayan tek canlı hayvanlar; biz yerel yönetimler bu işi önem vermeli; biz de veriyoruz. Türkiye’deki yaşam standartları Avrupa’da gibi değil ama biz bunların çevremizde olmasından mutluyuz. Bu canlıları medeni şekilde koruma ve bunları çocuklarımıza aşılamamız lazım. Biz belediye olarak imkanlarımızla buraya destek oluyoruz. Burada yeni bir bölüm açtık. Ayrıca sokak canlılarımız için mama üretim tesisi açacağız. Hem ilçemizdeki ihtiyacı karşılayacağız hem de isteyen olursa diğer ilçelere de vereceğiz. Bu tesiste bize destek olacak. Ekonomi anlamında herkesin bir bütçesi var. Didim’de biz bu dostlarla yaşamaktan mutluyuz, bunu da geliştirerek devam ettireceğiz" dedi.

Açılışın ardından Başkan Atabay alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.