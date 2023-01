Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle ilçedeki basın mensuplarını yemekte ağırlayarak, günlerini kutladı.

Başkan Atabay tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, hediye takdim etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Başkan Atabay, “Sizlerle beraber görev yapmaktan her zaman mutluyuz. Gazetecilik, edep ve ahlak kuralları içerisinde çalışan her meslekten insanın başımızın üzerinde yeri var. Bizde elimizdeki yetki ve görevleri kendi doğrularımız içerisinde ve olması gereken şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizler sizinle görev yapmaktan yapılana paylaşmaktan son derece mutluyuz. Eleştiri hakkınızı her zaman kullandığınızı da biliyorum. Bundan hiç zaman hayıflanmıyoruz. Çünkü doğru yaptığımız bir işi eleştirmediğinizi biliyoruz. Bir yanlışlık, eksiklik olduğu zaman gelip bilgi alıyorsunuz. Tatmin olmazsanız gazetede yazıyorsunuz. Bunlardan bizim hiç şikayetimiz yok. Her zaman birbirini kontrol eden disiplinlerin olması gerektiğine biz inanıyoruz. Demokrasi böyle bir şeydir sonsuz bir şey değildir. Ne siz yazamıyorsunuz, kaynağınıza güvenmiyorsanız ya da gerçek kaynaktan bilgi almadıysanız. Ne de biz de her şeyi yaparız şeklinde zihniyetimiz yok. Yoğun çalışıyoruz. Hepimizin hatası, eksiği olabilir. Varsa hatamız ya da eksiğimiz medeni bir şekilde uyarıldığımız zaman hemen geri dönüş yapıyoruz. Ama üzerimize kasıtlı olarak belirli mihrakların uzantısı olarak gelenlere de hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyiz. Her zaman söylemişimdir başkalarının tetikçiliğini yapanların bizim aramızda yeri yok. Nereden besleniyorlarsa gidip oradan beslenmeye devam etsinler. Bizim görev yapma duygumuzun, kardeşlik duygumuzun, ilçemizi yüceltme duygumuzun içerisinde yer alamazlar” dedi.

Denizköy Mahallesi’nde bulunan bir restoranda düzenlenen programa Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Belediye Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve basın mensupları katıldı.