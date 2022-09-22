Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” projesinde 110 pilot okuldan Didim Anaokulu iyi örnek okulu seçildi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” projesinde 110 pilot okuldan Didim Anaokulu iyi örnek okulu seçildi.

Didim’de faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Didim anaokulu, 110 pilot okul içerisinden en iyi örnek okul seçildi. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” projesinde ödüle layık görülen Didim Anaokulunu temsilen Okul Müdürü Berrin Muslu Ankara’ya gitti. Ankara’daki törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, AB Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve aralarında projenin uygulandığı 10 pilot ildeki 110 okulda görev yapan temsilciler ile ulusal ve uluslararası uzmanlar katıldı.

Didim Anaokulu Müdürü Berrin Muslu ise Ankara’daki törende okulu tanıtarak yaptıkları çalışmalar ve içeriğiyle ilgili uzmanlara bilgiler verdi. Muslu elde edilen ödülle ilgili olarak ta emeği geçen tüm öğretmen ve öğrenci ve velilere de teşekkür etti.