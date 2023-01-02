Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapımına başlanan halı saha öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapımına başlanan halı saha öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Aydın’da da yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde halı saha yapım işi gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda hayata geçirilen halı saha, tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gençleri spora teşvik etmek ve sosyal aktivite alanları oluşturmak amacıyla verdiği talimatla Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hayata geçirilen halı saha öğrencilerimizin hizmetine hazır” ifadelerine yer verildi.