Didim Belediyesi tarafından yapılan, sanatın ve kültürün merkezi olan Didim Amfi Tiyatro yeni bir konsere daha ev sahipliği yapacak.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın önemli projeleri arasında yer alan, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan 3 bin 500 kişilik Didim Amfi tiyatro yeni bir konsere daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan konser programı çerçevesinde ülkemizin sevilen seslerinden, pop müziği sanatçısı Ersay Üner hayranlarıyla buluşacak. Konser, 02 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 21.00’de Didim Amfi Tiyatro’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşları konsere davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kültürün ve sanatın merkezi olan Didim Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek olan Ersay Üner konserine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. 02 Ağustos Çarşamba günü Didim Amfi Tiyatro’da buluşalım” ifadelerini kullandı.