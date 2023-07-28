Aydın Süper Amatör Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Altınkumspor’un yeni yönetim kurulu ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Didim’de bir kafede gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına Altınkumspor Kulüp Başkanı Özgür Makasçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Makasçıoğlu yeni yönetim kurulunu tanıtarak konuşmasına başlarken “Bu sezon Aydın Süper Amatör Ligi’nde mücadele edeceğiz. 6 yılda kulübümüzü ikinci amatörden süper amatöre taşıdık. Bu sezon Ali Cihan Doğan asbaşkan, Nuh Ali Yılmaz Altyapında sorumlu başkan vekili, Yunus Genç başkan yardımcısı, Serhat Gülen, Caner Pınarlı ve Atakan Erdoğan futbol komitesi, Akın Akbey ise Aydın’da yazışmalarımız ve ASKF olan ilişkilerimizi takip edecek” dedi.

Yeni bir ekiple sezona başladıklarını kaydeden Makasçıoğlu 1milyon 250 bin TL’lik bir bütçe oluşturduklarını kaydederek, isim sponsoru, konser, forma satışı ve bağışlarla bütçeyi oluşturmaya gayret edeceklerini söyledi. Tesisleşme için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Makasçıoğlu, altyapıya da önem vereceklerini dile getirdi.

Geçen sezon şampiyon olan takımı bozmak istemediklerini belirten Makasçıoğlu Ağustos ayı sonuna kadar takımı hazırlayıp sezona başlamak istediklerini de ifade etti.