Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Türk balıkçı teknelerine taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botlarına, Türk Sahil Güvenlik ekipleri engel oldu. Yunan sahil güvenliğin havaya ateş açması sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri karşı ateşle misliyle karşılık verdi.

Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Türk balıkçı teknelerine taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botlarına, Türk Sahil Güvenlik ekipleri engel oldu. Yunan sahil güvenliğin havaya ateş açması sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri karşı ateşle misliyle karşılık verdi.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında avlanan Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Yunan botlarının taciz girişimi ise Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendi. Konu ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellenmiştir. 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir” ifadelerine yer verildi.