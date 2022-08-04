Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK ortaklığıyla Dicle ilçesinin alt yapı sorununu 2056 yılına kadar çözecek "Atıksu Arıtma Tesisi”nin yapımı başlıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor.

Dicle’nin sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başlayan DİSKİ, ilçenin 2056 yılına kadar alt yapı sorununu ortadan kaldıracak tesisin ihalesi tamamlandı. Yer tahsisi yapıldıktan sonra ilk kazma vurulacak.

Dicle Nehri’nin kirlenmesi önlenecek

Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz eden arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehri’nin kirlenmesi önlenecek.

Arıtılan suyun deşarj edilmesi sağlayacak projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, geleceğe uygun projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Dicle ilçesi atıksu arıtma tesisi ile ilgili olarak atıksu arıtma tesisi yeri tespit edildi. Proje yapım işinden sonra 2056 yılına kadar ilçenin atıksu sorununu çözecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatına başlanacak. Proje sayesinde ilçemizin altyapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehir merkezinden kırsala hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.”