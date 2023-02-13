Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaralar bir bir sarılırken, birçok kentten deprem bölgelerine yardım eli uzanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaralar bir bir sarılırken, birçok kentten deprem bölgelerine yardım eli uzanmaya devam ediyor.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinden depremden zarar gören birçok yere çeşitli yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Dicle’den depremden zarar gören bölgeye uzanan anlamlı yardımlardan biri de Adıyaman’da sıcak çorba ve yemek hizmetinin sunulduğu mutfağın kurulması oldu. Depremden zarar gören vatandaşlar için destek mesajı paylaşan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, “Adıyaman’da 24 saat sıcak çorba ve yemek noktası kurarak depremzede kardeşlerimize destek oluyoruz” dedi.