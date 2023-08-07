Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

Dicle İlçe Müftülüğüne bağlı gençlik merkezinde düzenlenen bilgi yarışmasına, 20’ye yakın Kur’an-ı Kerim Kursunda eğitim alan 60 öğrenci katıldı. Sonuçların çarşamba günü açıklanacağı bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

Bu yaz katılımın fazla olduğu yaz kurslarında öğrencileri Kur’an eğitimine teşvik etmek ve dini bilgilerini test etmek için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirten İlçe Müftüsü Zeyd Akın, yarışmanın sonucunda başarılı öğrencilere sürpriz hediyeleri olacağını söyledi.