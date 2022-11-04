Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler, düzenlenen geleneksel törenle beyaz önlükleri giydi.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler, düzenlenen geleneksel törenle beyaz önlükleri giydi.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler için düzenlenen geleneksel beyaz önlük giyme töreni, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, öğrencilere gerek derslerde gerekse üniversite hayatı içerisinde kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Üniversite döneminin öğrenciler açısından hayatı anlamlandırma ve tanıma dönemleri olduğunu kaydeden Karakoç, öğrencilere başarılı eğitim-öğretim yılı geçirmelerini temenni etti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, fakülteyi geliştirmek adına çalıştıklarını belirtti. Vural, “Gerek eğitim kalitesi gerekse deneyimli akademik kadrosu ile Veteriner Fakültemiz, nitelikli veteriner hekimler yetiştirmeye devam etmektedir. Beyaz önlük, verdiğimiz bütün bu hizmetler içinde önemli bir semboldür” dedi.

Konuşmaların sonunda Veteriner Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik dinletisi ve halk oyunları ekibi gösterisi sergilendi. 1. sınıf öğrencileri veteriner hekimliği andını okudu. Veteriner hekimlik eğitimine başlayan öğrencilere törenle önlük giydirildi. Beyaz önlük giyme töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 180. Yılı ve beyaz önlük giyme törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, Kamu kurum yetkilileri, veteriner hekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.