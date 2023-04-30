Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde trafik güvenliğine ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

Dicle ilçesi merkez Fatih İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, okulda eğitim gören birçok öğrenci, öğretmenleriyle birlikte trafik güvenliğine ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Dicle İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, anlamlı bisiklet sürüş etkinliğinin güvenli bir şekilde tamamlanmasına katkı sağladı.

Okul Müdürü Ahmet Gül, “Okul olarak bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, çocuklarımıza sağlıklı sürüş tekniklerini, trafik güvenliğini öğretmek ve bu minvalde özellikle doğayla iç içe yaşam becerilerini geliştirmektir. Etkinlikte öğretmen arkadaşlarımız olsun, öğrenciler olsun; çok güzel bir katılım söz konusu oldu. Okulumuz adına bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Fatih Ortaokulu Müdür Yardımcısı Recep Alpboğa, katılımcılara teşekkür etti. Pedal çeviren birçok öğrenci de güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Spor bilincini geliştirmesininde hedeflendiği etkinlik okul önünde başlayıp Hani Yolu Caddesi’nde tur atılmasıyla okul önünde son buldu.