Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu gazetesinin ilk sayısı okurlarıyla buluştu.

İlk sayısı 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel olarak çıkan okul gazetesinin çıkmasında, gönüllü olarak 6 öğretmen görev aldı. Aylık olarak çıkarılması planlanan Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu gazetesi, 4 sayfa ve renkli baskıyla çıktı. Okulda görevli öğretmenler Ayşe Öksüz Kabayer, Sibel Saz, Murat Güzel, Betül Küçükosman ve Mehtap Akalp ile okul müdürü Burhan Akalp’in destekleriyle de çıkan okul gazetesi ilgi uyandırdı.

Gazetenin editörü, aynı zamanda okulda görevli olan İngilizce Öğretmeni Çiğdem Biroğul, “Editörlüğünü üstlendiğim okul gazetesini gönüllü öğretmen arkadaşlarım ve değerli okul idarecilerimin desteğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gazeteyi çıkarmaktaki ilk amacımız, ‘Söz uçar, yazı kalır’ sözünden yola çıkarak, proje okulu olarak yaptığımız etkinliklerin kalıcı hale gelmesini sağlamak ve Dicle halkına okulumuzu daha iyi tanıtmaktır. Öğrencilerimizin sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri için okul idaresi ve öğretmenleri olarak böyle bir yol açarak, öncülük yapmak heyecan verici, çok daha güzel sayıların geleceğinden eminim" dedi.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Burhan Akalp ise “Öğrencilerimize gerek okur yazar gerek araştırma yapma alışkanlığı kazandırma amacıyla öğretmenlerimizin rehberliğinde hazırlanan gazetemiz, okulumuz adına bizleri hem mutlu ederken hem de gururlandırdı. Okulumuzun imkanlarıyla öğrencilerimizi daha çok etkin kılan bu tarz çalışmaları her zaman destekleyip devamını sağlayacağız” şeklinde konuştu.