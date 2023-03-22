Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde aile okulu sıralarına bu kez muhtarlar oturdu.

Millî Eğitim Bakanlığı’nca ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesiyle 81 ilde milyonlarca aile eğitim alırken, çerçevesi her geçen gün genişleyen ve son olarak muhtarların da dâhil edildiği proje çerçevesinde ilçedeki mahalle muhtarlarına Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından farklı alanlarda eğitimler verildi.

Aile Okulu projesiyle; sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi konularda 14 farklı alanda anne-babalar çok yönlü olarak destekleniyor.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ömer Sabır, ülke geneli Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri’nde gerçekleşen Aile Okulu (muhtarlar için) kursu ilçede de geçtiğimiz günlerde gerçekleştiğini söyledi. İlçedeki mahalle muhtarlarından alınan başvuru formları ile kurs öncesinde kendilerine kurs yeri ve saati hakkında bilgi verildiğini belirten Sabır, "Dicle Halk Eğitimi Konferans Salonu’nda kursa katılım gösteren mahalle muhtarlarına programda belirtilen eğitimler peyder pey aktarıldı. Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce açılan eğitim iki gün sürdü. Açılış konuşmasının ardından; sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, şuurlu ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konuları muhtarlara sunum ve video gösterimi şeklinde aktarıldı” dedi.

Eğitimde; mahalle muhtarlarının yanı sıra vatandaşlara yönelik de aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında, belirlenen takvime göre eğitimlerin verilmesine devam edileceği belirtildi.