Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda Filistin halkına ulaştırılmak üzere yardım etkinliği düzenledi.

Yardım etkinliğinde yiyecek, içecek, köy ürünleri, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları yemek ve tatlı çeşitleri yer aldı. Velilerin desteklediği yardım etkinliğine kimileri yemek yaparak, kimileri ise yardım kumbarasına bağışta bulunarak katkı sundu.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhan Akalp, çağın en büyük zulümlerinden birinin yaşandığını, ilk kıble Mescidi Aksa ve ümmetin kanayan yarası Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve mağdur Filistin halkına yardım ulaştırmak amacıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulun yemekhanesinde düzenlenen yardım etkinliğine, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhan Akalp, öğretmen ve öğrenciler katıldı.